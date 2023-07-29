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Курбатов Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: Курбатов Герасим Митрофанович

Мать: Курбатова Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Курбатова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Курбатов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1853

Дочь: Курбатова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Яковлевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1859

Жена: Курбатова Домна Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Курбатов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1863

Сын: Курбатов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Домна Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1865

Сын: Курбатов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Домна Гордеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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