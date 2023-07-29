Курбатов Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Курбатова Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1853
Дочь: Курбатова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Курбатова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
22.05.1859
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Курбатов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1863
Сын: Курбатов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Домна Гордеевна
Рождение ребёнка
16.10.1865
Мать ребёнка: Курбатова Домна Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно