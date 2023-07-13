Морозова (Чурилина) Домна Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 или 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1835 или 1836
Отец: Чурилин Гордей Леонтьевич
Мать: Окорокова Евдокия
Бракосочетание
06.04.1852
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Морозов Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.03.1855
Отец ребёнка: Морозов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно