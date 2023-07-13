Морозова (Чурилина) Домна Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Чурилина) Домна Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 или 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1835 или 1836

Отец: Чурилин Гордей Леонтьевич

Мать: Окорокова Евдокия

Бракосочетание
06.04.1852

Муж: Морозов Василий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Морозов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.03.1855

Сын: Морозов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Сергеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно