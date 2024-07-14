Окорокова Евдокия Около 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Окорокова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 или 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Гордей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Окороков Фома Гордеевич

Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Окорокова (Окорокова) Евдокия Гордеевна

Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Между 1834 и Неизвестно

Дочь: Курбатова (Чурилина) Домна Гордеевна

Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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