Окорокова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Окорокова (Окорокова) Евдокия Гордеевна
Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич
Рождение ребёнка
Между 1834 и Неизвестно
Дочь: Курбатова (Чурилина) Домна Гордеевна
Отец ребёнка: Чурилин Гордей Леонтьевич
Смерть
Неизвестно