Курбатова Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Курбатова (Курбатова) Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
19.11.1819
Сын: Курбатов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
Около 15.10.1822
Сын: Курбатов Терентий Герасимович
Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Курбатов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович
Смерть
Неизвестно