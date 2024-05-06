Курбатова Параскева Тимофеевна Около 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Курбатова Параскева Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Герасим Митрофанович

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Курбатова (Курбатова) Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович

Рождение ребёнка
19.11.1819

Сын: Курбатов Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 15.10.1822

Сын: Курбатов Терентий Герасимович

Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824 или 1825

Сын: Курбатов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Курбатов Герасим Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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