Курбатов Герасим Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Курбатов Митрофан Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Курбатова (Курбатова) Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Курбатова Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.11.1819
Сын: Курбатов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Курбатова Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 15.10.1822
Сын: Курбатов Терентий Герасимович
Мать ребёнка: Курбатова Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Курбатов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Курбатова Параскева Тимофеевна
Смерть
Около 1830