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Курбатов Андрей Герасимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1819

Отец: Курбатов Герасим Митрофанович

Мать: Курбатова Параскева Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Курбатов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Жарикова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1845

Дочь: Курбатова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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