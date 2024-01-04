Курбатов Андрей Герасимович
Место рождения
Дата рождения19.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1819
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Курбатов Даниил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Жарикова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1845
Дочь: Курбатова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Курбатова Татьяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно