Жарикова (Курбатова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Курбатова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Курбатов Андрей Герасимович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862

Муж: Жариков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1865

Дочь: Жарикова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1867

Дочь: Жарикова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Жарикова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1871

Дочь: Жарикова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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