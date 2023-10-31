Жарикова (Курбатова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Курбатов Андрей Герасимович
Бракосочетание
10.10.1862
Рождение ребёнка
07.04.1865
Дочь: Жарикова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
07.10.1867
Дочь: Жарикова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Жарикова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.09.1871
Дочь: Жарикова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно