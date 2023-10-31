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Жариков Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

22.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Жариков Иосиф Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1862

Жена: Жарикова Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1865

Дочь: Жарикова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1867

Дочь: Жарикова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.12.1869

Дочь: Жарикова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
22.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1871

Дочь: Жарикова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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