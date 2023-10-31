Жариков Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти22.07.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Жариков Иосиф Михайлович
Бракосочетание
10.10.1862
Рождение ребёнка
07.04.1865
Дочь: Жарикова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1867
Дочь: Жарикова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
05.12.1869
Дочь: Жарикова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна
Смерть
22.07.1871
Рождение ребёнка
01.09.1871
Дочь: Жарикова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Андреевна