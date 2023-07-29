Курбатова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова Екатерина Яковлевна

Курбатова Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1853

Дочь: Курбатова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Герасимович

Смерть
Неизвестно