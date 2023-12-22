Пахомов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Федор Васильевич

Пахомов Федор Васильевич

Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Дочь: Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Пахомов Василий

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
?.01.1847

Жена: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1847

Сын: Пахомов Александр Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1850

Сын: Пахомов Федор Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1858
Тула, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close