Пахомов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838 ст.
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Пахомов Василий
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Бракосочетание
?.01.1847
Рождение ребёнка
29.07.1847
Сын: Пахомов Александр Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Рождение ребёнка
15.02.1850
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Федосья Павловна
Смерть
1858