Пахомова (Климова) Федосья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Климов Павел Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Пахомов Василий
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Бракосочетание
?.01.1847
Рождение ребёнка
29.07.1847
Сын: Пахомов Александр Федорович
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1850
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно