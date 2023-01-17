Пахомова (Климова) Федосья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Климова) Федосья Павловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Климов Павел Акимов

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Пахомов Василий

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
?.01.1847

Муж: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1847

Сын: Пахомов Александр Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1850

Сын: Пахомов Федор Федорович

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Пахомов Федор Васильевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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