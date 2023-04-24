Пахомов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения29.07.1847
Дата смерти28.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1847
Рождение ребёнка
03.09.1878
Сын: Пахомов Николай Александрович
Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1885
Сын: Пахомов Петр Александрович
Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна
г. Петроков, Царство Польское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахомова Юлия Николаевна
Смерть
28.02.1898
г. Скерневице Варшавская губ., Царство Польское
Причина смерти: от истощения сил | г. Скерневице Варшавская губ., Царство Польское