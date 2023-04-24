Пахомов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомов Александр Федорович

Пахомов Александр Федорович

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

29.07.1847

Дата смерти

28.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1847

Отец: Пахомов Федор Васильевич

Мать: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1878

Сын: Пахомов Николай Александрович

Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Пахомов Петр Александрович

Мать ребёнка: Пахомова Юлия Николаевна

г. Петроков, Царство Польское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Юлия Николаевна

Смерть
28.02.1898
г. Скерневице Варшавская губ., Царство Польское
Причина смерти: от истощения сил | г. Скерневице Варшавская губ., Царство Польское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close