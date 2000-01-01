Пахомова (Семчевская) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1878
Сын: Пахомов Николай Александрович
Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович
Рождение ребёнка
21.10.1885
Сын: Пахомов Петр Александрович
Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович
г. Петроков, Царство Польское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно