Пахомова (Семчевская) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова (Семчевская) Юлия Николаевна

Пахомова (Семчевская) Юлия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1878

Сын: Пахомов Николай Александрович

Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович

Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович

Рождение ребёнка
21.10.1885

Сын: Пахомов Петр Александрович

Отец ребёнка: Пахомов Александр Федорович

г. Петроков, Царство Польское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close