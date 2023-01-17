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(Пахомова) Ирина Федоровна
(Пахомова) Ирина Федоровна
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Место рождения
Тула
, город Тула, Тульская область
Дата рождения
1851
Дата смерти
1851
Пол
Женский
Отец
Пахомов Федор Васильевич
Около 1798 г.р.
Мать
Пахомова (Климова) Федосья Павловна
Около 1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Пахомов Федор Васильевич
Мать:
Пахомова Федосья Павловна
Тула
, город Тула, Тульская область
Смерть
1851
Тула
, город Тула, Тульская область
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