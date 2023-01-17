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(Пахомова) Ирина Федоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пахомов Федор Васильевич

Мать: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1851
Тула, город Тула, Тульская область
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