Пахомов Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения15.02.1850
Дата смерти17.04.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1850
Рождение ребёнка
03.08.1880
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1883
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
01.09.1885
Дочь: Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1887
Сын: Пахомов Константин Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Пахомов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
17.11.1892
Дочь: Зоя Федоровна
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
23.02.1897
Сын: Пахомов Виталий Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Рождение ребёнка
17.01.1900
Сын: Пахомов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1904
Тюренчен, Япония
Причина смерти: На войне | Тюренчен, Япония