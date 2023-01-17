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Пахомов Федор Федорович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

15.02.1850

Дата смерти

17.04.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1850

Отец: Пахомов Федор Васильевич

Мать: Пахомова Федосья Павловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
03.08.1880

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1883

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
01.09.1885

Дочь: Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
16.12.1887

Сын: Пахомов Константин Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Пахомов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
17.11.1892

Дочь: Зоя Федоровна

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Пахомов Виталий Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Рождение ребёнка
17.01.1900

Сын: Пахомов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Пахомова Юзефина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Юзефина Александровна

Смерть
17.04.1904
Тюренчен, Япония
Причина смерти: На войне | Тюренчен, Япония
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