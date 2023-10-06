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Дупа Евгений Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.12.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1854

Отец: Дупа Павел Никифорович

Мать: Дупа Анастасия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Дупа Устиния Евгеньевна

Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Христина Евгеньевна

Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Дупа Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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