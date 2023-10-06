Дупа Евгений Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.12.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1854
Отец: Дупа Павел Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1876
Жена: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Дупа Устиния Евгеньевна
Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Христина Евгеньевна
Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Дупа Петр Евгеньевич
Мать ребёнка: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно