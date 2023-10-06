Дупа (Грицина) Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупа (Грицина) Елена Емельяновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.05.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1855

Отец: Грицина Емельян Кириллович

Мать: Грицина Варвара Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Дупа Евгений Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Дупа Устиния Евгеньевна

Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: Христина Евгеньевна

Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1882

Сын: Дупа Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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