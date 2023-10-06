Дупа (Грицина) Елена Емельяновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.05.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1855
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1876
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Дупа Устиния Евгеньевна
Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: Христина Евгеньевна
Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1882
Сын: Дупа Петр Евгеньевич
Отец ребёнка: Дупа Евгений Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно