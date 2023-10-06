Грицина Варвара Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицина Варвара Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1852

Сын: Грицина Евтихий Емельянович

Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1855

Дочь: Дупа Елена Емельяновна

Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1858

Дочь: Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1860

Сын: Грицина Адриан Емельянович

Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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