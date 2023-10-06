Грицина Варвара Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1852
Сын: Грицина Евтихий Емельянович
Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1855
Дочь: Дупа Елена Емельяновна
Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1858
Дочь: Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.08.1860
Сын: Грицина Адриан Емельянович
Отец ребёнка: Грицина Емельян Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно