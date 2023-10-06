Дупа (Дупа) Устиния Евгеньевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1877
Дата смерти06.02.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877
Отец: Дупа Евгений Павлович
Мать: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.02.1879
Черниговская губерния, Российская империя