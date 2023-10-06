Дупа (Дупа) Устиния Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупа (Дупа) Устиния Евгеньевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1877

Дата смерти

06.02.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877

Отец: Дупа Евгений Павлович

Мать: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.02.1879
Черниговская губерния, Российская империя
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