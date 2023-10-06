Дупа Петр Евгеньевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882
Отец: Дупа Евгений Павлович
Мать: Дупа Елена Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907
Жена: Дупа Ульяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно