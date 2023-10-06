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Дупа Петр Евгеньевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1882

Отец: Дупа Евгений Павлович

Мать: Дупа Елена Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.05.1907

Жена: Дупа Ульяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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