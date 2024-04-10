Дупа Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дупа Феврония Павловна
Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Глушенко (Дупа) Мария Павловна
Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович
Рождение ребёнка
20.03.1851
Сын: Дупа Никита Павлович
Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дупа Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович
Рождение ребёнка
13.12.1854
Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович