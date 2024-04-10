Дупа Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупа Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дупа Феврония Павловна

Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Глушенко (Дупа) Мария Павловна

Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Сын: Дупа Никита Павлович

Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дупа Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1854

Сын: Дупа Евгений Павлович

Отец ребёнка: Дупа Павел Никифорович

Переясловка, Чернігівська область

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