Дупа Павел Никифорович
Место рождения
Дата рождения06.11.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1811
Отец: Дупа Никифор Васильевич
Мать: Дупа Матрона Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дупа Феврония Павловна
Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Глушенко Мария Павловна
Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1851
Сын: Дупа Никита Павлович
Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дупа Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
13.12.1854
Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна
Смерть
Неизвестно