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Дупа Павел Никифорович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

06.11.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1811

Отец: Дупа Никифор Васильевич

Мать: Дупа Матрона Яковлевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дупа Феврония Павловна

Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Глушенко Мария Павловна

Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1851

Сын: Дупа Никита Павлович

Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дупа Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1854

Сын: Дупа Евгений Павлович

Мать ребёнка: Дупа Анастасия Михайловна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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