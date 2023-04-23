Чалый Валерий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1950
Дата смерти23.04.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950
Отец: Чалый Григорий Филиппович
Мать: Чалая Нина Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1974
Дочь: Лиханова Людмила Валерьевна
Мать ребёнка: Чалая Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
07.01.1991
Мать ребёнка: Чалая Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2023
Похороны
26.04.2023