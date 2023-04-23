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Чалый Валерий Григорьевич

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

01.01.1950

Дата смерти

23.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1950

Отец: Чалый Григорий Филиппович

Мать: Чалая Нина Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.1974

Дочь: Лиханова Людмила Валерьевна

Мать ребёнка: Чалая Любовь Владимировна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
07.01.1991

Сын: Чалый Максим Валерьевич

Мать ребёнка: Чалая Любовь Владимировна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалая Любовь Владимировна

Смерть
23.04.2023
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
26.04.2023
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
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