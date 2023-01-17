Лиханова (Чалая) Людмила Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2008
Отец ребёнка: Кокин Борис Иванович
Павлодар, Казахстан
Бракосочетание
27.04.2012
Муж: Кокин Борис Иванович
Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Гражданство
29.03.2013
Псков, город Псков, Псковская область
Гражданство России