Лиханова (Чалая) Людмила Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиханова (Чалая) Людмила Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.2008

Сын: Кокин Артём Борисович

Отец ребёнка: Кокин Борис Иванович

Павлодар, Казахстан
Бракосочетание
27.04.2012

Муж: Кокин Борис Иванович

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Гражданство
29.03.2013
Псков, город Псков, Псковская область
Гражданство России
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