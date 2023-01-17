Чалая (Мананникова) Любовь Владимировна
Место рожденияПржевальск, Киргизия
Дата рождения22.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Пржевальск, Киргизия
Рождение ребёнка
03.06.1974
Дочь: Лиханова Людмила Валерьевна
Отец ребёнка: Чалый Валерий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1991
Отец ребёнка: Чалый Валерий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно