Чалая (Мананникова) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалая (Мананникова) Любовь Владимировна

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Место рождения

Пржевальск, Киргизия

Дата рождения

22.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Пржевальск, Киргизия
Рождение ребёнка
03.06.1974

Дочь: Лиханова Людмила Валерьевна

Отец ребёнка: Чалый Валерий Григорьевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
07.01.1991

Сын: Чалый Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Чалый Валерий Григорьевич

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалый Валерий Григорьевич

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