Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
07.07.1796
Дочь: Вяземская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кочубей Софья Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816