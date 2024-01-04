Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяземская (Васильчикова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1816

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Васильчиков Василий Семёнович

Мать: Васильчикова Анна Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Вяземский Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.07.1796

Дочь: Вяземская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кочубей Софья Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вяземский Николай Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1816
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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