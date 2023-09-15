Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1754

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Разумовский Кирилл Григорьевич

Мать: Разумовская Екатерина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дочь гетмана Украины.
Бракосочетание
Около 1771

Муж: Васильчиков Василий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.09.1772

Сын: Васильчиков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Вяземская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
10.09.1779

Дочь: Кочубей Мария Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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