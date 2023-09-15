Васильчикова (Разумовская) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Дочь гетмана Украины.
Бракосочетание
Около 1771
Рождение ребёнка
09.09.1772
Сын: Васильчиков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Титул: князь.
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Вяземская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
10.09.1779
Дочь: Кочубей Мария Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Семёнович
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826