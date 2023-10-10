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Васильчиков Василий Семёнович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1743

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Васильчиков Семён Григорьевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1770
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Гражданский чин: действительный камергер.
Бракосочетание
Около 1771

Жена: Васильчикова Анна Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.09.1772

Сын: Васильчиков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Вяземская Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
10.09.1779

Дочь: Кочубей Мария Васильевна

Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1808
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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