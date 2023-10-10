Васильчиков Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Васильчиков Семён Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
1770
Гражданский чин: действительный камергер.
Бракосочетание
Около 1771
Рождение ребёнка
09.09.1772
Сын: Васильчиков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Вяземская Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
10.09.1779
Дочь: Кочубей Мария Васильевна
Мать ребёнка: Васильчикова Анна Кирилловна
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1808