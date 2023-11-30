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Вяземский Николай Григорьевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.01.1767

Дата смерти

02.12.1846

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Вяземская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.07.1796

Дочь: Вяземская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кочубей Софья Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Работа или профессия
1804
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Правительствующий Сенат Должность: сенатор Гражданский чин: действительный тайный советник.
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1822

Жена: Вяземская Софья Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1823

Сын: Вяземский Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Вяземская Софья Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вяземский Лев Николаевич

Мать ребёнка: Вяземская Софья Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.12.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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