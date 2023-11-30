Вяземский Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1767
Дата смерти02.12.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: князь.
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
07.07.1796
Дочь: Вяземская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна
Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кочубей Софья Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна
Титул: княжна.
Работа или профессия
1804
Место работы: Правительствующий Сенат Должность: сенатор Гражданский чин: действительный тайный советник.
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хитрово Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Вяземская Екатерина Васильевна
Титул: княжна.
Бракосочетание
Около 1822
Жена: Вяземская Софья Егоровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Вяземский Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Вяземская Софья Егоровна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Вяземская Софья Егоровна
Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1846