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Никулин Иван Матфеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Никулин Матфей Степанович

Мать: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 29.05.1867

Дочь: Поляничева Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.02.1882

Дочь: Поляничева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.

Дочь: Поляничева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1893
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