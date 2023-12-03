Никулин Иван Матфеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
Около 29.05.1867
Дочь: Поляничева Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.02.1882
Дочь: Поляничева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.06.1885 ст.
Дочь: Поляничева Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна
Смерть
До 1893