Поляничева (Никулина) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляничева (Никулина) Акилина Ивановна

Поляничева (Никулина) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.05.1867

Отец: Никулин Иван Матфеевич

Мать: Никулина / Микулина Ефимия Тимофеевна

Бракосочетание
27.09.1893

Муж: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.

Сын: Полянчев Александр Петрович

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1897

Сын: Поляничев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Сын: Поляничев ???????Егор

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Рождение ребёнка
17.05.1900

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close