Поляничева (Никулина) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.05.1867
Бракосочетание
27.09.1893
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.
Сын: Полянчев Александр Петрович
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
24.03.1897
Сын: Поляничев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
17.05.1900
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Поляничев Петр Никитич
Смерть
Неизвестно