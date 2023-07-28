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Никулин Матфей Степанович

Место рождения

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Никулин Степан Афанасиевич

Мать: не указана

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Никулин Иван Матфеевич

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никулин Павел Матфеевич

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никулин Федот Матфеевич

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: Матрёна Матфеевна

Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Михайловна

Смерть
Неизвестно