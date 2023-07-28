Никулин Матфей Степанович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Никулин Степан Афанасиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: Матрёна Матфеевна
Мать ребёнка: Никулина Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Михайловна
Смерть
Неизвестно