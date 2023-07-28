Никулина / Микулина (Никулина / Микулина) Ефимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина / Микулина (Никулина / Микулина) Ефимия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 29.05.1867

Дочь: Поляничева Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич

Рождение ребёнка
07.02.1882

Дочь: Поляничева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1888

Дочь: 7563504 832 Агриппина ПРОВЕРИТЬ

Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич

Смерть
Неизвестно
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