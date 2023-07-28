Никулина / Микулина (Никулина / Микулина) Ефимия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 29.05.1867
Дочь: Поляничева Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич
Рождение ребёнка
07.02.1882
Дочь: Поляничева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1888
Дочь: 7563504 832 Агриппина ПРОВЕРИТЬ
Отец ребёнка: Никулин Иван Матфеевич
Смерть
Неизвестно