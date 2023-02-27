Рогозин Филипп Пркофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Филипп Пркофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Рогозин Прокофий Григорьевич

Мать: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Рогозин Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рогозин Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Рогозин Самойло

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1844
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