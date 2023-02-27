Рогозин Филипп Пркофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1800
Сын: Рогозин Кирилл
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рогозин Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рогозин Самойло
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1844