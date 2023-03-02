Рогозина Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рогозин Филипп Пркофьевич
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Рогозина) Ульяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рогозин Тимофей Прокофьевич
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Павел Прокофьевич
Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно