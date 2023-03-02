Рогозина Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозина Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Рогозина) Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рогозин Иван Профьевич

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рогозин Филипп Пркофьевич

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Рогозина) Ульяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рогозин Тимофей Прокофьевич

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Рогозин Прокофий Григорьевич

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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