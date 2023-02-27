Рогозин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Дмитрий

Рогозин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Рогозин Филипп Пркофьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Ульяна

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Рогозина) Евдокия

Мать ребёнка: (Рогозина) Ульяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.