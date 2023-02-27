Рогозин Прокофий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Прокофий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Рогоза Григорий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Рогозин Иван Профьевич

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Рогозин Филипп Пркофьевич

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ульяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рогозин Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогозина Анастасия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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