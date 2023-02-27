Рогозин Прокофий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Рогоза Григорий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рогозин Филипп Пркофьевич
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ульяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рогозин Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Рогозина Анастасия Константиновна
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно