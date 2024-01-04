Извощиков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвощиков Фёдор Иванович

Извощиков Фёдор Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Извощиков Иван Фёдорович

Мать: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Извощикова Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1809 ст.

Сын: Извощиков Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Извощиков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.

Сын: Извощиков Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.

Дочь: Извощикова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.

Сын: Извощиков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.

Сын: Извощиков Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Извощикова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Извощиков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извощикова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close