Извощиков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Извощикова Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
23.12.1809 ст.
Сын: Извощиков Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Извощиков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.
Дочь: Извощикова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.
Сын: Извощиков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Извощикова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Извощикова Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно