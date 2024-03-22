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Извощиков Иван Фёдорович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Извощиков Фёдор

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
09.05.1770 ст.

Жена: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Извощикова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Извощикова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Извощикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Извощикова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Извощиков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Извощиков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Извощикова Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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