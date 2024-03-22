Извощиков Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Извощиков Фёдор
Бракосочетание
09.05.1770 ст.
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Извощикова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Извощикова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Извощикова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Извощикова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Извощиков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Извощикова Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Извощикова Парасковья Ивановна
Смерть
1795