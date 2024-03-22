Извощикова Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзвощикова Александра Григорьевна

Извощикова Александра Григорьевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Извощикова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1809 ст.

Сын: Извощиков Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Извощиков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.

Сын: Извощиков Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.

Дочь: Извощикова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.

Сын: Извощиков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.

Сын: Извощиков Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Извощикова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Извощиков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извощиков Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close