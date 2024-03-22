Извощикова Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Извощикова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1809 ст.
Сын: Извощиков Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Извощиков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1820 ст.
Дочь: Извощикова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.
Сын: Извощиков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1822 ст.
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Извощикова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Извощиков Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно