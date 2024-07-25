Шувалов Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалов Григорий Петрович

Шувалов Григорий Петрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.11.1804

Дата смерти

02.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шувалова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна

Бракосочетание
24.04.1825

Жена: Шувалова Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.215. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
13.04.1826

Сын: Шувалов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.219. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
22.05.1827

Сын: Шувалов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.223. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
07.12.1830

Дочь: Скарятина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1832

Дочь: Кожина Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна

Смерть
02.04.1859

Мы используем куки для улучшения работы сайта.