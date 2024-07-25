Шувалов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1804
Дата смерти02.04.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шувалова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна
Бракосочетание
24.04.1825
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.215. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
13.04.1826
Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.219. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
22.05.1827
Сын: Шувалов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.223. Метрические книги Скорбященской церкви.
Рождение ребёнка
07.12.1830
Дочь: Скарятина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1832
Дочь: Кожина Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Шувалова Софья Александровна
Смерть
02.04.1859