Шувалов Александр Григорьевич
мужской, родился 22.05.1827, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 02.09.1828
ОтецШувалов Григорий Петрович05.11.1804 г.р.
МатьШувалова (Салтыкова) Софья Александровна17.09.1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.09.1828
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.223. Метрические книги Скорбященской церкви.