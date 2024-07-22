Шувалов Александр Григорьевич 22.05.1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Шувалов Александр Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.05.1827, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 02.09.1828

Отец
Шувалов Григорий Петрович05.11.1804 г.р.
Мать
Шувалова (Салтыкова) Софья Александровна17.09.1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1827

Отец: Шувалов Григорий Петрович

Мать: Шувалова (Салтыкова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.223. Метрические книги Скорбященской церкви.

Смерть
02.09.1828

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