Кожина (Шувалова) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Шувалова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1832

Дата смерти

18.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1832

Отец: Шувалов Григорий Петрович

Мать: Шувалова Софья Александровна

Бракосочетание
1851

Муж: Кожин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1852

Сын: Кожин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1854

Дочь: Кожина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1856

Сын: Кожин Николай Петрович

Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.01.1858

Сын: Кожин Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович

Рождение ребёнка
14.05.1858

Дочь: Шувалова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.11.1904

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