Кожина (Шувалова) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1832
Дата смерти18.11.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1832
Бракосочетание
1851
Муж: Кожин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
08.12.1852
Сын: Кожин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
30.06.1854
Дочь: Кожина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
19.06.1856
Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
27.01.1858
Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1858
Дочь: Шувалова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кожин Пётр Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.11.1904