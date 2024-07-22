Шувалов Пётр Григорьевич 13.04.1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Шувалов Пётр Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.04.1826, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 16.02.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Шувалов Григорий Петрович05.11.1804 г.р.
Мать
Шувалова (Салтыкова) Софья Александровна17.09.1806 г.р.
Супруги
Шувалова (Гагарина) Мария Сергеевна25.03.1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1826

Отец: Шувалов Григорий Петрович

Мать: Шувалова (Салтыкова) Софья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.219. Метрические книги Скорбященской церкви.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова (Гагарина) Мария Сергеевна

Смерть
16.02.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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