Шувалов Пётр Григорьевич
мужской, родился 13.04.1826, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 16.02.1882, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецШувалов Григорий Петрович05.11.1804 г.р.
МатьШувалова (Салтыкова) Софья Александровна17.09.1806 г.р.
Супруги
Шувалова (Гагарина) Мария Сергеевна25.03.1829 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1826
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.219. Метрические книги Скорбященской церкви.