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Анофрий Данилов

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Данила Иванов

Мать: Федосья

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меркурий Анофриев

Мать ребёнка: ?

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Егор Анофриев

Мать ребёнка: ?

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1847
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