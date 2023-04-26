Анофрий Данилов
Место рождениядеревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рождения1801
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Данила Иванов
Мать: Федосья
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меркурий Анофриев
Мать ребёнка: ?
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Егор Анофриев
Мать ребёнка: ?
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1847