Федосья
женский, родилась 1773
умерла Неизвестно
Супруги
Данила Иванов15.12.1769 г.р.
Дети
Фрол Данилов1790 г.р.
Иван Данилов1792 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фрол Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николай Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семён Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Анофрий Данилов
Отец ребёнка: Данила Иванов
Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Аксинья Данилова
Отец ребёнка: Данила Иванов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Наталья Данилова
Отец ребёнка: Данила Иванов
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно