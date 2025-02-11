Федосья 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1773

умерла Неизвестно

Супруги
Данила Иванов15.12.1769 г.р.
Дети
Фрол Данилов1790 г.р.
Иван Данилов1792 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Фрол Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николай Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семён Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1801

Сын: Анофрий Данилов

Отец ребёнка: Данила Иванов

Бычково, город областного подчинения Можайск, Московская область

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Аксинья Данилова

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Наталья Данилова

Отец ребёнка: Данила Иванов

Демихово, Можайский, Московская область

Место жительства
1816
Демихово, Можайский, Московская область

8

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.