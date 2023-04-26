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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Меркурий Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Данилов

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Егор Анофриев

Отец ребёнка: Анофрий Данилов

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анофрий Данилов