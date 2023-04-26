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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меркурий Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Данилов
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1844
Сын: Егор Анофриев
Отец ребёнка: Анофрий Данилов
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анофрий Данилов