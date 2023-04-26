Егор Анофриев
Место рождениядеревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Анофрий Данилов
Мать: ?
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
41 семья
Смерть
Неизвестно