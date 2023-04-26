Егор Анофриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Анофриев

Егор Анофриев

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Анофрий Данилов

Мать: ?

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
41 семья
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close