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Меркурий Анофриев

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Анофрий Данилов

Мать: ?

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1858
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
41 семья
Смерть
Неизвестно