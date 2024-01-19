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Черкасов Семен Гавриилович

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Черкасов Гавриил

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.11.1930

Дочь: Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Черкасова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.09.1937

Сын: Черкасов Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Елена Степановна

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1942

Дочь: Краснова Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Черкасова Василисса Матвеевна

Никольский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Василисса Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
милиционер, работник колхоза
Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
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