Черкасов Семен Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Черкасов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1930
Дочь: Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Черкасова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1937
Сын: Черкасов Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Елена Степановна
Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1942
Дочь: Краснова Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Черкасова Василисса Матвеевна
Никольский район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
милиционер, работник колхоза
Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область